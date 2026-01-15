Al via Idee in Azione la call dei comitati territoriali Iren per la sostenibilità

Il Comitato Territoriale Iren di Piacenza annuncia “Idee in Azione”, una iniziativa rivolta a stimolare progetti sostenibili in ambito ambientale e sociale nella provincia. Questa call intende coinvolgere cittadini, associazioni e realtà locali nella promozione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo sostenibile del territorio, favorendo un'interazione concreta e responsabile con l’ambiente e la comunità locale.

Il Comitato Territoriale Iren di Piacenza lancia "Idee in Azione", una call dedicata a realizzare progetti di sostenibilità ambientale e sociale sul territorio della Provincia.La call, attiva fino al 22 febbraio, offre alla comunità locale l'opportunità di proporre iniziative capaci di generare.

Hai un progetto che può generare valore per la comunità e per il territorio Con "Idee in Azione" puoi trasformarlo in realtà. Fino a 25.000€ per progetti di sostenibilità Valido per le province di Torino, Reggio Emilia e Piacenza Hai tempo fino al 22 feb

