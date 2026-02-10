Cortometraggio Dalia trionfa a Venezia | studenti sensibilizzano sul tema della violenza di genere Un premio inatteso

Un cortometraggio realizzato da studenti di Pesaro ha vinto un premio a Venezia. Si chiama “Dalia” e parla di violenza di genere. È stato premiato alla seconda edizione del concorso nazionale dedicato ai giovani filmmaker, durante il Festival del Cinema. Gli studenti hanno scelto di raccontare una storia che sensibilizza su un tema importante, attirando l’attenzione di pubblico e giuria. È stata una sorpresa, ma anche un riconoscimento per il loro impegno.

Un cortometraggio intitolato "Dalia", realizzato da studenti della scuola secondaria di primo grado Brancati-Olivieri di Pesaro, ha conquistato il primo premio alla seconda edizione del concorso scolastico nazionale "Da uno sguardo: film di studentesse e studenti sulla violenza contro le donne", durante il prestigioso Festival del Cinema di Venezia. Il progetto, nato all'interno di un laboratorio pomeridiano di cinematografia, si propone di sensibilizzare i giovani sul tema della violenza di genere attraverso il linguaggio del cinema. La notizia ha portato grande soddisfazione tra gli studenti e il team docente della scuola Brancati-Olivieri. Dalia, per dire no alla violenza. Il 'corto' che coinvolge i ragazziScuola Brancati-Olivieri, Pesaro Studenti della 3ª A a colloquio con il regista Piscopiello, che cura il laboratorio di cinematografia dell'istituto: Studiate di più e continuate a 'buttarvi'. ilrestodelcarlino.it

