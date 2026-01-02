Rosignano sorpreso in casa con 45 grammi di droga e 350 euro in contanti | 20enne arrestato

A Rosignano Marittimo, un giovane di 20 anni è stato arrestato per detenzione di droga e denaro contante. L’indagine ha portato al suo fermo, dopo essere stato trovato in possesso di 45 grammi di sostanza stupefacente e 350 euro. L’operazione rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di droga sul territorio.

Un 20enne di Rosignano Marittimo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante una perquisizione all'interno della sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 45 grammi tra hashish e cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il.

