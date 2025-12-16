Ecco il Natale di Portonovo C’è la tombola della Baia

Il Natale a Portonovo si presenta con atmosfere tradizionali e genuine, tra la festosa tombola della Baia e il calore dell’accoglienza familiare. La bellezza della baia si anima anche in inverno, offrendo un’occasione speciale per condividere momenti di convivialità autentica in un contesto suggestivo e ricco di tradizione.

La tombola come a casa, il calore della famiglia, la convivialità autentica e la Baia di Portonovo che vive anche d’inverno. È lo spirito di Celebrate the Wonder, il programma natalizio firmato The Begin Hotels, che nasce da un’idea semplice e potente: rendere il Natale inclusivo, accessibile e condiviso, riportando al centro la bellezza delle tradizioni, senza rinunciare a qualità ed eccellenza. Il cuore pulsante di Celebrate the Wonder è il Seebay Hotel, trasformato su intuizione di Guido Guidi, founder di The Begin Hotels, in un vero e proprio villaggio di Natale, aperto fino al 6 gennaio non solo agli ospiti dell’hotel, ma all’intera comunità e a chi desidera vivere Portonovo anche fuori stagione. Ilrestodelcarlino.it

