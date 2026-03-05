Un ' manutentore' per Portonovo | l' iniziativa per garantire decoro e fruibilità dell' area anche in inverno

Da ottobre ad aprile, un manutentore sarà presente a Portonovo per mantenere l'area pulita e accessibile, assicurando che la baia rimanga fruibile anche durante i mesi più freddi. L'obiettivo è preservare il decoro del luogo, che continua ad attrarre turisti e visitatori in ogni stagione dell'anno. L'iniziativa riguarda principalmente la cura e la gestione dell'area durante l'inverno.

Il progetto, avviato su proposta del consorzio La Baia di Portonovo, ha durata biennale (2026-2027 e 2027-2028) e si svolgerà continuativamente da ottobre ad aprile ANCONA - Un manutentore per Portonovo, dal ottobre ad aprile, per garantire decoro e massima fruibilità alla baia che è sempre più richiamo per turisti e visitatori anche nel periodo invernale. La progressiva destagionalizzazione dell'offerta di Portonovo, divenuta punto di riferimento non solo per gli eventi estivi ma anche luogo di richiamo durante la bassa stagione, ha portato la Giunta comunale, su indicazione dell'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, a recepire la proposta di co-organizzazione del progetto denominato "Manutentore di Portonovo" presentato dal consorzio La Baia di Portonovo Scarl.