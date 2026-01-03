‘Sei su un sito porno’ mi disse mio marito Lui rideva a me è preso il panico Erano fotomontaggi fatti male però mi sono sentita violentata | così Lorena Bianchetti

Lorena Bianchetti, nota conduttrice televisiva con oltre 35 anni di esperienza in Rai, condivide un episodio personale che evidenzia come anche i momenti di confusione possano lasciare un segno profondo. La sua testimonianza si inserisce in un percorso di riflessione sulle sfide e le esperienze vissute nel corso della carriera, tra incontri con figure di rilievo e situazioni impreviste.

Ha conosciuto quattro papi lungo il corso della sua carriera di 35 anni in Rai. L’ultimo è stato Leone XIV che ha incontrato l’estate scorsa al Giubileo dei Giovani. Lorena Bianchetti è il volto storico di “ A sua immagine “, il longevo approfondimento religioso di Rai Uno. “Dalle prime puntate ho messo dei tubini, con le braccia scoperte. – ha ricordato la conduttrice – Mi arrivavano lettere di protesta di signore bigotte: ‘Basta con la donna oggetto, si copra’. Allora sono andata alla Cei. ‘Non ho intenzione di cambiare il mio abbigliamento’. Mi risposero: ‘Si vesta come le pare’. Condurre un programma religioso non significa che debba mettermi il saio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

