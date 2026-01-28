' ' In via delle Caminate senza telefono e internet da oltre 25 giorni' '

Un residente di via delle Caminate 36C denuncia che da più di 25 giorni non ha né telefono né internet. La famiglia si è ritrovata isolata, senza possibilità di comunicare con il mondo esterno. Non ci sono novità ufficiali sulla riparazione del guasto, e i cittadini chiedono interventi rapidi.

Scrive il lettore: ‘’Abitiamo in via delle Caminate 36C e da oltre 25 giorni siamo completamente privi sia di linea telefonica fissa sia di connessione internet. Nonostante i numerosi solleciti rivolti alla compagnia telefonica, l’unica risposta ricevuta è stata: “Sappiamo dove è localizzato il guasto”. Tuttavia, ad oggi, non è stato effettuato alcun intervento risolutivo. Si tratta di una situazione particolarmente critica per noi residenti di via delle Caminate, soprattutto perché si tratta in gran parte di persone anziane, per le quali il telefono rappresenta uno strumento essenziale per la sicurezza e per le comunicazioni quotidiane.🔗 Leggi su Forlitoday.it

