sondaggio supermedia fdi domina ma dietro ai meloniani ecco cosa cambia

Ecco i risultati aggiornati delle intenzioni di voto secondo la Supermedia di Youtrend. In questa settimana, FdI conferma la sua posizione di testa, mentre i meloniani mostrano segnali di crescita. Analizziamo i dati più recenti per capire le tendenze e le eventuali evoluzioni nel panorama politico italiano.

Nuova settimana, nuova Supermedia. Youtrend ha elaborato gli ultimi dati relativi alle intenzioni di voto. Risultato? Fratelli d'Italia si conferma ancora al primo posto con il 29,8 per cento. Rispetto a due settimane fa il partito di Giorgia Meloni registra solo una lieve flessione (-0,1). Secondo posto per il Partito democratico. I dem guidati da Elly Schlein restano di poco sopra la soglia del 22 per cento (22,2, +0,1 per cento). Prosegue invece la fase di arretramento del Movimento 5 Stelle, che perde tre decimali e si colloca al 12,2 per cento. E ancora, il quarto posto è del centrodestra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

