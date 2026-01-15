Avella AV – Cultura della legalità | i Carabinieri incontrano gli studenti con la Fanfara del 10° RGT Campania

A Avella, i Carabinieri del 10° RGT Campania hanno incontrato gli studenti locali, utilizzando la musica della loro fanfara per promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle norme. L'iniziativa mira a rafforzare il rapporto tra forze dell’ordine e giovani, favorendo un dialogo costruttivo e l’educazione ai valori civici in modo semplice e diretto.

Carabinieri e studenti insieme per promuovere i valori della legalità e del rispetto delle regole attraverso il dialogo e la musica.. Anche quest'anno, nell'ambito del progetto promosso dall'Arma dei Carabinieri d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, proseguono nella provincia di Avellino gli incontri dedicati alla diffusione della Cultura della Legalità tra i giovani. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Baiano, unitamente alla Fanfara del 10° Reggimento Campania, hanno incontrato circa 200 studenti della scuola secondaria di primo grado, nel corso di un evento svoltosi presso il Teatro Biancardi.

