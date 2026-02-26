Referendum Giustizia sconto di Trenitalia per gli elettori | andata dal 13 marzo ma ritorno prima di Pasqua

Per il referendum sulla giustizia, Trenitalia offre uno sconto sui biglietti agli elettori, con l’andata disponibile dal 13 marzo e il ritorno prima di Pasqua. Anche Italo e Trenord hanno annunciato tariffe agevolate per chi deve viaggiare in vista della consultazione, facilitando così la partecipazione degli elettori. Le promozioni sono valide per i treni nazionali e regionali.

Trenitalia e altri operatori ferroviari hanno previsto uno sconto in occasione del Referendum sulla Giustizia. Gli elettori che si muoveranno per recarsi alle urne il 22 e 23 marzo, infatti, potranno usufruire di uno sconto sul prezzo dei biglietti di andata e ritorno. Anche altri operatori ferroviari, come Italo e Trenord, prevedono delle tariffe agevolate, così come le compagnie aeree e marittime. Referendum Giustizia, quanto si risparmia con gli sconti Trenitalia Referendum, cosa fare per ottenere lo sconto Trenitalia Biglietti calmierati anche per aerei e traghetti Referendum Giustizia, quanto si risparmia con gli sconti Trenitalia Trenitalia fa sapere che lo sconto in occasione del Referendum sulla Giustizia è a disposizione su tutti i canali di vendita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Referendum sulla giustizia 22-23 marzo, viaggi scontati per gli elettori: treni, aerei, navi e pedaggiRoma, 20 febbraio 2026 – Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali...

Referendum sulla giustizia, gara di faziosità che confonde gli elettoriÈ chiaro e normale che, da qualche giorno, il grado di visibilità dell’attività svolta all’interno dei Palazzi del Potere risulti diminuita.

Referendum, sconti per i viaggi in trenoIn occasione del referendum popolare confermativo indetto per le giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, Trenitalia ha attivato speciali riduzioni tariffarie per agevolare il diritto di voto. fsnews.it

#tagada Le polemiche sul prossimo referendum sulla Giustizia nel commento di Mariastella Gelmini - facebook.com facebook

Il convegno "Referendum giustizia: perché sì Focus su una riforma necessaria". Saluto della Segretaria di Presidenza, @CarolinaVarchi. Segui la diretta: bit.ly/Evento_260226 #OpenCamera x.com