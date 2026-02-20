' Ferrara Piano Duo Festival' in scena il quarto appuntamento della stagione

Il Ferrara Piano Duo Festival ha portato in città il suo quarto concerto domenica 22 alle 10.30. L’evento si svolge al Ridotto, nel contesto della stagione di Ferrara Musica, ed è promosso dal Conservatorio Frescobaldi. Questa volta, il duo di pianisti ha eseguito un programma dedicato alle composizioni romantiche, attirando un pubblico attento e appassionato. L’appuntamento si inserisce in un ciclo di incontri che mira a valorizzare il talento locale.

Domenica 22 alle 10.30 va in scena il quarto appuntamento del 'Ferrara Piano Duo Festival', organizzato dal Conservatorio Frescobaldi e inserito nella stagione di Ferrara Musica al Ridotto. Propone un percorso nell'evoluzione del concerto per tastiera attraverso tre pilastri della storia della musica occidentale curato dagli allievi della classe di Daniele Borgatti al Conservatorio Frescobaldi. Il matinée al Ridotto del Teatro Comunale si apre con il concerto numero cinque in fa minore Bwv 1056 di Johann Sebastian Bach (solista Marco Merola, Asako Uchimura pianoforte II). L'opera rappresenta un momento cruciale nella nascita del concerto per strumento a tastiera inteso in senso moderno.