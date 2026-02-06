Domenica sera a Capua, il teatro prende vita con lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate”. Alle 19, nella Sala Teatro “A. Vinciguerra” di Palazzo Fazio, il laboratorio teatrale “Margine Comunicante” di Piedimonte Matese mette in scena l’adattamento diretto da Claudia Orsino e Angelo Rotunno. Sul palco anche Andrea Caprarelli, protagonista di questa rappresentazione.

Domenica 8 Febbraio alle ore 19, nella Sala Teatro “A. Vinciguerra” di Palazzo Fazio a Capua, il Laboratorio teatrale “Margine Comunicante” di Piedimonte Matese presenta “Sogno di una notte di mezza estate”, adattamento e regia di Claudia Orsino e Angelo Rotunno e con interpreti Andrea Caprarelli.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Palazzo Fazio

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Palazzo Fazio

Argomenti discussi: Teatro Magnani Fidenza: Sogno di una notte di mezza estate con Opus Ballet; FaziOpenTheater presenta: Sogno di una notte di mezza estate; ‘Sogno di una notte di mezza estate’ a Palazzo Fazio; Le note di sala del concerto n. 12 stagione 2025/2026.

Sogno di una notte di mezza estate a Palazzo FazioDomenica 8 Febbraio alle ore 19, nella Sala Teatro A. Vinciguerra di Palazzo Fazio a Capua, il Laboratorio teatrale Margine Comunicante di Piedimonte Matese presenta Sogno di una notte di mezza e ... casertanews.it

SOGNO RELOADEDL’adattamento del regista Federico Vigorito ci regalerà un’atmosfera sognante, fantastica e popolata da fate e folletti, che condurrà lo spettatore di fronte a sentimenti contrastanti in cui non c’è ... opinione.it

CAPUA - FAZIOPENTHEATER 2025/2026 - domenica 8 febbraio 2026 – ore 19.00, 8^ SPETTACOLO (Sez. Teatro dei Germogli) - Sogno di una notte di mezza estate presso Sala Teatro “A. Vinciguerra” di Palazzo Fazio, via Seminario 10 – Capua (CE) Labor facebook