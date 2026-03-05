Shakespeare incontra Mendelssohn | Risvegli porta a teatro Sogno di una notte di mezza estate

Sabato 7 marzo, il Teatro Walter Chiari presenta “Sogno di una notte di mezza estate”, secondo concerto della rassegna “Moments Musicaux”. L’evento unisce le opere di Mendelssohn a una messa in scena ispirata al teatro di Shakespeare. La produzione teatrale porta in scena l’adattamento di un classico, coinvolgendo attori e musicisti in un’unica rappresentazione. La serata è prevista per il pubblico locale e appassionati di musica e teatro.

Sabato 7 marzo il Teatro Walter Chiari ospita "Sogno di una notte di mezza estate", secondo appuntamento della rassegna "Moments Musicaux". Il capolavoro di William Shakespeare rivive in un allestimento dove la performance teatrale si intreccia alle celebri musiche di scena di Felix Mendelssohn, composte tra il 1842 e il 1843: pagine nate per completare la celebre Ouverture scritta dal compositore a soli diciassette anni e divenuta uno dei più luminosi prodigi della letteratura orchestrale romantica.