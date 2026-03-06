Snowboardcross | tra gli assenti ad Erzurum la spuntano Ulbricht e Casta

A Erzurum si svolge una tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross, anche se molte assenze influenzano la competizione a causa della crisi geopolitica in Medio Oriente. Tra i partecipanti, si evidenziano le vittorie di Ulbricht e Casta, che si impongono nonostante le assenze di altri atleti importanti. La gara si svolge con un numero di concorrenti ridotto rispetto alle edizioni precedenti.

Si sposta in Turchia la Coppa del Mondo di snowboardcross: una tappa monca viste le tante assenze dovute alla crisi geopolitica in Medio Oriente. Diverse Nazioni si sono trovate costrette a rinunciare alla trasferta di Erzurum. In gara-1, anticipata ad oggi, tra gli uomini la spunta a sorpresa il tedesco Leon Ulbricht che batte la coppia francese formata da Aidan Chollet e Loan Bozzolo. Tra le donne vola la Francia. È tripletta transalpina, con l’australiana Mia Clift che esce dai giochi con una caduta e lascia spazio allo squadrone francese: si impone Lea Casta davanti a Chloe Trespeuch e Julia Nirani-Pereira. Come detto nell’incipit, diversi Paesi non hanno mandato i loro rappresentanti in Turchia, tra questi anche l’Italia che dunque ha disertato la tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

