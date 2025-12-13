Snowboardcross i fratelli Chollet dominano a Cervinia Sommariva migliore tra gli azzurri si ferma ai quarti

I fratelli Chollet si sono imposti come protagonisti assoluti nella tappa di Cervinia, dominando la competizione di snowboardcross 2025-2026. Tra gli azzurri, Sommariva si è fermato ai quarti di finale, lasciando spazio alle eccellenze francesi. Una giornata intensa che ha segnato l'inizio della nuova stagione di coppa del mondo di snowboardcross.

Si è da poco conclusa la fase finale della prima tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026. Sulle nevi italiane di Cervinia, partendo dagli ottavi si è incoronato il primo vincitore di una lunga stagione che porterà all'Olimpiade. È stato il francese Jonas Chollet a trionfare, confermando le buoni sensazioni della qualifica e vincendo in relativo controllo la Big Final. Il transalpino, classe 2008, è riuscito ad anticipare al traguardo il fratello maggiore Aidan e l'australiano Adam Lambert, beffato solo al fotofinish. Quarto ed ultimo posto nella finale per il tedesco Martin Noerl. Non inizia al meglio la stagione dei cinque azzurri al via.