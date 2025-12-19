Bill Gates Chomsky e un piede femminile | spuntano nuove foto ed sms tra gli Epstein Files

Alla vigilia della pubblicazione dei file su Epstein, emergono nuove immagini e messaggi che coinvolgono figure di spicco come Bill Gates e Noam Chomsky, insieme a un piede femminile misterioso. I democratici sfruttano queste rivelazioni per intensificare la pressione su Donald Trump, alimentando il dibattito e le tensioni politiche. Un intricato intreccio di segreti, potere e mistero pronto a scuotere l’opinione pubblica.

Alla vigilia della pubblicazione dei file su Epstein, i democratici diffondono nuove foto e sms dall’archivio del finanziere, aumentando la pressione su Trump. I documenti, attesi per legge entro oggi, 19 dicembre, riaccendono lo scontro politico e l’imbarazzo alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lo spettro di Epstein su Trump, spuntano nuovi sms e foto di Gates e Chomsky - Le immagini, pubblicate senza ulteriore contesto, includono un passaporto ucraino con indicazione di sesso femminile, il filosofo Noam Chomsky su un aereo con Epstein, e Bill Gates in posa per una ... ansa.it