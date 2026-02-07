A Baricella il sindaco Omar Mattioli ha pubblicato su Facebook una vignetta che provoca subito reazioni. Nel disegno si vede Salvini e Vannacci, uno

"Salvini e Vannacci si separano: uno va nell’umido e l’altro nella differenziata". Scoppia la polemica, a Baricella, per una vignetta con questo testo condivisa, sul suo profilo Facebook, dal sindaco Omar Mattioli. Frasi che hanno spinto la Lega a un’immediata presa di posizione. "Quanto pubblicato sui social dal sindaco Mattioli è un fatto di una gravità inaudita, che va ben oltre il legittimo confronto politico per sfociare in una vera e propria diffamazione – dichiara il commissario provinciale della Lega di Bologna e consigliere regionale, Tommaso Fiazza, commentando il post –. Vedere un sindaco che paragona un Ministro della Repubblica e un parlamentare europeo a dei rifiuti è uno spettacolo degradante che offende non solo i diretti interessati, ma l’intera comunità che Mattioli dovrebbe rappresentare con decoro e disciplina". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Post contro Salvini e Vannacci. La Lega: "Il sindaco si dimetta"

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega.

Il sindaco di Baricella, Mattioli, ha pubblicato un post che ha fatto discutere.

RESA DEI CONTI. SALVINI CACCIA VANNACCI DALLA LEGA VAI E TROVERAI IL NULLA

