Snam ha annunciato un piano di investimenti da 14 miliardi di euro entro il 2030, con l’obiettivo di sviluppare infrastrutture e reti nel settore energetico. In un’intervista, un portavoce dell’azienda ha dichiarato che le tensioni con l’Iran non influenzeranno i piani di crescita, nonostante le recenti crisi legate alla guerra tra Stati Uniti e Iran. La società ha confermato l’intenzione di procedere con i progetti previsti.

Nel bel mezzo della nuova crisi energetica causata dalla guerra Usa-Iran, Snam lancia il piano al 2030, il primo dell'ad Agostino Scornajenchi, rassicurando sulle infrastrutture ("non interessate dal conflitto") e sulle forniture ("al sicuro fino a fine marzo"), e confermando la posizione italiana sugli stoccaggi, pieni al 45%. Il piano, definito dall'ad "una visione pragmatica", è stato anche l'occasione per l'ad di "togliersi qualche sassolino dalla scarpa" sulle politiche energetiche. "Si è parlato troppo di transizione energetica, ora noi vogliamo concentrarci sull'integrazione energetica che contempli gas, rinnovabili, nuove tecnologie, una combinazione che solo nel complesso può garantire la sicurezza energetica che, di fatto, è sicurezza nazionale", ha detto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Snam investirà 14 miliardi al 2030. Scornajenchi: "Iran non impatta"

Snam, risultati 2025 sopra stime. Investimenti per 14 miliardi al 2030Investimenti per 14 miliardi di euro da qui al 2030 - oltre 9 miliardi per l'infrastruttura di trasporto e oltre 2 miliardi per i siti di...

Snam: 14 miliardi per gas e idrogeno, il piano 2030Il 5 marzo 2026, Snam ha rivelato risultati per il 2025 che superano le aspettative degli analisti e ha lanciato un piano strategico ambizioso fino...

Altri aggiornamenti su Snam investirà.

Temi più discussi: Snam investe 14 miliardi al 2030: Rafforzeremo le infrastrutture strategiche; Snam investirà 14 miliardi al 2030. Scornajenchi: Iran non impatta; Snam, risultati 2025 sopra guidance, investirà 14 mld al 2030 per rafforzare reti gas Da Reuters; Snam chiude il 2025 sopra la guidance e alza il dividendo: rende più del Btp. Investimenti per 14 miliardi al 2030.

Snam investirà 14 miliardi al 2030. Scornajenchi: Iran non impattaSnam ha lanciato un piano di investimenti da 14 miliardi al 2030 con un focus sulle attività regolate e con il 70% dei progetti già autorizzati che ha lo scopo di rafforzare il sistema Paese e la resi ... msn.com

Snam investe 14 miliardi al 2030: Rafforzeremo le infrastrutture strategicheL’ad Agostino Scornajenchi vede positivamente la revisione degli Ets. Da Ucraina e Medio Oriente nessun impatto materiale sulle attività del gruppo, ma ... repubblica.it

Gas e stoccaggi, @snam investe sulla sicurezza energetica Il punto di @gianluzappo x.com

ULTIM'ORA - CRISI INTERNAZIONALE : Premier Meloni vede Eni e Snam Nel secondo incontro a Palazzo Chigi, presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi in Medio Oriente dopo l’attacco all’Iran, a ministri e sottosegretari presenti a - facebook.com facebook