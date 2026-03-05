snam risultati 2025 sopra stime investimenti per 14 miliardi al 2030

Snam ha annunciato che i risultati previsti per il 2025 superano le stime iniziali. L’azienda prevede di investire 14 miliardi di euro entro il 2030, destinando più di 9 miliardi all’infrastruttura di trasporto e oltre 2 miliardi ai siti di stoccaggio. Gli investimenti si concentrano su tre aree principali: la crescita industriale, la gestione del portafoglio di partecipazioni e il programma di rotazione degli asset.

Investimenti per 14 miliardi di euro da qui al 2030 - oltre 9 miliardi per l'infrastruttura di trasporto e oltre 2 miliardi per i siti di stoccaggio - focalizzati su tre leve strategiche: la crescita industriale, la gestione attiva del portafoglio di partecipazioni e il programma di asset rotation. Sono i punti salienti del Piano strategico 2026-2030 presentato questa mattina da Snam alla comunità finanziaria. Il titolo in Borsa prosegue le contrattazioni di buon passo, mantenendo un progresso dell'1,67% e lassificandosi fra i migliori oggi nel paniere del FTSE MIB. "Investiamo 14 miliardi di euro entro il 2030 per creare un sistema energetico italiano ed europeo sempre più integrato, sicuro e competitivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

