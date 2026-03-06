Snam | gas in sicurezza nonostante la guerra

Snam ha dichiarato che le sue infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas sono operative e situate fuori dai territori coinvolti in conflitti. La società ha inoltre spiegato che queste strutture permettono un’ampia diversificazione delle fonti di approvvigionamento, garantendo il funzionamento anche in situazioni di crisi. Nessun impianto si trova in aree di guerra o di alta tensione.

"Le nostre infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del metano non si trovano in teatri di guerra, sono tutte in esercizio e abilitano un'ampia diversificazione degli approvvigionamenti, proprio per poter fronteggiare anche questo tipo di eventi". Così l'ad di Snam Agostino Scornajenchi commenta l'impatto del conflitto in Iran. L'occasione è la presentazione dei risultati economico-finanziari del 2025 e del piano strategico 2026-2030, ospitata a Milano nella nuova sede del Gruppo. Complesso, anche per questioni geopolitiche, il contesto in cui operano le aziende del settore energetico, ma Snam lo affronta archiviando il 2025 con molti indicatori in crescita: i ricavi totali salgono dell'8,9%, l'ebitda adjusted del 7,8% e l'utile netto del 10,3%.