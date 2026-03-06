La Snake di Geox, lanciata nel 2006, continua a essere presente sul mercato dopo vent’anni senza mostrare segni di usura. Non si tratta di un semplice modello, ma di un’icona riconoscibile nel tempo. Nel 2026, non si celebra un anniversario, ma si conferma la sua posizione stabile nel settore calzaturiero. La scarpa mantiene intatta la sua identità, resistendo alle evoluzioni del mercato.

Vent’anni e nessuna grinza. La Snake di Geox, lanciata nel 2006, nel 2026 non festeggia un compleanno ma una conferma. Torna protagonista nella primavera - estate con un’operazione che ha l’intelligenza delle cose necessarie: non travestirsi da novità, ma dimostrare che l’identità, se è solida, regge il tempo meglio di qualsiasi trend. La Snake Original nasce come icona maschile e oggi si presenta, per la prima volta in modo strutturato, anche in versione femminile. La silhouette resta aerodinamica, il profilo affusolato, la mascherina laterale a griglia continua a essere quel segno grafico che si riconosce di lato, come una firma. La tecnologia resta il cuore, con la suola impermeabile e traspirante che è il brevetto simbolo della maison veneta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Snake di Geox. Un’icona ai piedi dell’eternità

Leggi anche: Geox celebra 20 anni di Snake: la nuova collaborazione con Robyn Lynch

Leggi anche: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dillier e Rickaert in fuga, corsa ai piedi dell’ultima salita

Tutto quello che riguarda Snake di Geox Un'icona ai piedi....

Temi più discussi: Snake di Geox. Un’icona ai piedi dell’eternità; Di Giovanni, ceo di Geox: La nuova collezione e la spinta sulla calzata virtuale; Geox rafforza la disciplina sui margini; Geox presenta la sua nuova collezione FW26 durante la Milano Fashion Week.

Geox celebra 20 anni di Snake: la nuova collaborazione con Robyn LynchGeox e Robyn Lynch firmano una nuova collaborazione per i 20 anni della sneaker Snake, riletta attraverso ricerca d’archivio, materiali premium e innovazione tecnica. Vent’anni non sono solo una ... panorama.it

Geox Uomo Snake L in offerta: stile e comfort a un prezzo che convinceGeox Uomo Snake L, sneakers uomo in suede e mesh, in offerta su Amazon a 80,95 euro. Comfort, traspirabilità e stile per il guardaroba maschile. Quando si presenta l’occasione di portarsi a casa una ... lanazione.it

Lerario Calzature. . Con il sistema Geox Fast In, il comfort inizia in un secondo, senza l'utilizzo delle mani. Tessuti indemagliabili traspiranti, profili in pelle e morbida ammortizzazione, rendono le nuove sneakers SphericaTM Plus Fast-in per lei un essenziale q - facebook.com facebook