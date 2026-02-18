LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Dillier e Rickaert in fuga corsa ai piedi dell’ultima salita

Silvan Dillier ha conquistato il secondo sprint intermedio durante la tappa di oggi al UAE Tour 2026, dopo essere scappato con Jonas Rickaert, che preferisce mantenere il ritmo in fuga invece di tentare la volata. La fuga si è formata poco dopo la partenza e si sta avvicinando alla salita finale, creando tensione tra i corridori rimasti nel gruppo principale. Dillier, con un'azione decisa, ha sorpassato Rickaert e ora punta a mantenere il vantaggio. La corsa si sta avvicinando ai piedi dell’ultima ascesa, e l’attenzione è tutta sulla strategia di chi insegue e di

CLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 13.10 Silvan Dillier vince anche il secondo sprint intermedio con Jonas Rickaert che, ovviamente, non fa la volata. 13.07 Continua il lavoro degli uomini della Decathlon CMA CGM Team che corrono per il proprio capitano, Felix Gall. 13.04 I due corridori più attesi su quest'arrivo in salita sono Remco Evenepoel e Isaac Del Toro. Tanti però gli atleti che possono provare a far saltare il banco, tra cui anche Antonio Tiberi 13.01 Il gruppo torna a guadagnare sui due fuggitivi. Il distacco è ora di 4? 16? 12.58 30 chilometri all'arrivo! 12.55 Ricordiamo i due fuggitivi: Jonas Rickaert e Silvan Dillier (Alpecin – PremierTech)