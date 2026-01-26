Geox celebra i 20 anni di Snake con una nuova collaborazione con Robyn Lynch. Questa iniziativa rinnova l’iconica silhouette del brand, reinterpretandola con un approccio contemporaneo che combina tradizione e innovazione. Un progetto che sottolinea l’evoluzione del design e l’impegno di Geox nel mantenere vivo il suo patrimonio, adattandolo alle tendenze attuali.

Vent’anni non sono solo una misura del tempo, ma una soglia simbolica. È da qui che prende forma la nuova collaborazione tra Geox e Robyn Lynch, un progetto che riporta al centro una delle silhouette più riconoscibili del brand, la Snake, riletta attraverso uno sguardo contemporaneo capace di unire memoria e sperimentazione. Dopo le reinterpretazioni presentate sulle passerelle di Lynch nelle stagioni Autunno-Inverno 2023 e 2024, questo nuovo capitolo segna un ritorno alle origini. La designer ha lavorato direttamente sugli archivi Geox, osservando i modelli storici non come reliquie intoccabili ma come materiale vivo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Geox celebra 20 anni di Snake: la nuova collaborazione con Robyn Lynch

