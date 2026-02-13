fabio wardley difende il titolo wbo contro dubois

Fabio Wardley affronta Dubois per difendere il titolo WBO, dopo aver subito alcune critiche sulla sua forma fisica. I due pesi massimi britannici si stanno allenando duramente e si preparano a un match che dovrebbe essere molto combattuto, con colpi potenti e strategie accurate.

due pesi massimi britannici si preparano a una sfida che promette ritmo, potenza e controllo della distanza. in palio c'è una cintura pesante e la possibilità di ridefinire la gerarchia nazionale, con due contendenti che portano stili diversi e una serie di chilometri di esperienza alle spalle. fabio wardley, campione wbo dei pesi massimi, ha ottenuto la cintura stoppando joseph parker e ora affronterà daniel dubois, un avversario con 22 vittorie, 3 sconfitte e 20-KO, già protagonista di incontri per il titolo in dodici round e noto per la potenza. la sfida si svolgerà al co-op live di manchester il 9 maggio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa sera i due pugili si sfidano sui Ring per il titolo WBO dei pesi massimi.

Un nuovo grande match si avvicina nel mondo della boxe.

