Commissione d’accesso al Comune | Torre Annunziata rischia un nuovo scioglimento per camorra
La commissione d’accesso al Comune di Torre Annunziata, disposta dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, segnala una situazione di criticità legata alla presenza della camorra. Questa misura, già adottata in passato, indica la volontà delle autorità di approfondire eventuali infiltrazioni criminali nell’amministrazione locale. La vicenda riflette le sfide di Torre Annunziata nel mantenere la trasparenza e la legalità, in un contesto storico di infiltrazioni e rischi di scioglimento.
L’invio della commissione d’accesso anticamorra al Comune di Torre Annunziata, formalizzato stamane dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, è il mancato lieto fine una storia che parte da lontano. La prima richiesta alla Prefettura di accertare l’esistenza o meno di condizionamenti della criminalità organizzata nell’ente locale, risale infatti al 16 gennaio 2025. Ilfattoquotidiano.it l’ha visionata. E’ contenuta all’ultima pagina di un’informativa del nucleo operativo della Finanza del gruppo di Torre Annunziata, agli ordini del colonnello Salvatore Maione. Le Fiamme Gialle oplontine – all’epoca guidate dal colonnello Gennaro Pino – avevano collegato le mancate esecuzioni di alcune ordinanze di sgombero di immobili occupati abusivamente con la circostanza che alcuni degli occupanti risultano imparentati al clan di camorra Gallo-Cavaliere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
