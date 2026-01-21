Prefettura-Comune firmato protocollo per contrasto infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti

È stato firmato questa mattina in Prefettura a Benevento un protocollo d’intesa tra il Prefetto Raffaela Moscarella e il Sindaco Clemente Mastella. L’accordo mira alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici, rafforzando la collaborazione tra istituzioni per garantire trasparenza e legalità nelle procedure di affidamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sottoscritto questa mattina in Prefettura, dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella e dal Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, un protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti. L'accordo, che nasce con l'obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni criminali nell'attività amministrativa e presidiare con efficacia i procedimenti amministrativi più sensibili, in particolare, negli appalti pubblici, prevede l'inserimento da parte del Comune di Benevento nei propri bandi e contratti di una clausola che impone alle ditte contraenti di dimostrare l'iscrizione negli elenchi previsti per i settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (white list), vigilando, nel contempo, sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, retributive e previdenziali.

