La Commissione antimafia del Comune incontra i parenti delle vittime innocenti dei clan | Occhio vigile su quanto accade in città

Michele Fazio, Anna Rosa Tarantino, Florian Mesuti. Alcune delle vittime innocenti di mafia di Bari e provincia la cui vita si è spezzata all'improvviso, senza che neanche se ne accorgessero. A portare la loro testimonianza questa mattina sono stati i parenti, chiamati dalla Commissione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Quando la Storia non incontra la Giustizia. L’Audizione De Luca e la tesi riduttiva sulle stragi.

Commissione antimafia a Modugno, Donno: "Passo importante per garantire legalità e trasparenza" - Il deputato e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle commenta la nomina disposta dal prefetto di Bari dopo l’inchiesta della Dda ... baritoday.it

Modugno, «rapporti opachi» e voto di scambio: ora la Commissione antimafia ha 3 mesi per decidere il destino del Comune - Dalle indagini è emerso che ci sarebbe stato il ricorso al bacino elettorale mafioso controllato dal clan Parisi anche per le Europee della primavera 2024, per cui sarebbero stati promessi voti in cam ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Modugno, insediata la Commissione d’accesso antimafia: verifiche per possibili infiltrazioni nel Comune - Tre mesi per accertare eventuali condizionamenti mafiosi, prorogabili di altri tre ... lagazzettadelmezzogiorno.it