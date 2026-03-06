Simulano un atto indimidatorio per calunniare l' ex moglie a Rieti denunciata coppia di amanti

A Rieti, una coppia di amanti è stata denunciata per calunnia e interruzione di pubblico servizio. La coppia ha simulato un atto intimidatorio con l’obiettivo di accusare l’ex moglie. La donna e l’uomo sono stati coinvolti nelle indagini dopo aver presentato una denuncia falsa. Le autorità hanno accertato che il fatto fosse stato ideato per danneggiare la donna.

Due reatini sono stati denunciati per calunnia e interruzione di pubblico servizio dopo aver simulato un atto intimidatorio per accusare l’ex moglie dell’uomo. L’episodio è avvenuto a Rieti il 6 marzo 2026, quando la Polizia di Stato è intervenuta in seguito a una segnalazione di presunta intrusione in un appartamento. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini hanno permesso di accertare che la minaccia era stata inscenata dagli stessi denunciati. La segnalazione a Rieti Le dichiarazioni dei conviventi e i primi sospetti L’analisi delle videocamere e la scoperta della simulazione Le conseguenze: denuncia per... 🔗 Leggi su Virgilio.it

