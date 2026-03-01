Mercoledì scorso, i carabinieri di Jolanda di Savoia hanno denunciato un uomo di 70 anni e una donna di 50 per maltrattamento e abbandono di animali. I due sono stati segnalati dopo aver lasciato in condizioni igienico-sanitarie precarie sei cani, che vivevano in un ambiente non idoneo. La situazione è stata accertata durante un intervento dei militari.

Mercoledì scorso, i carabinieri della stazione di Jolanda di Savoia hanno denunciato un 70enne e una 50enne per maltrattamento e abbandono di animali, poiché le condizioni igienico sanitarie in cui vivevano i loro sei cani erano inadeguate. Tutto è nato da una segnalazione ricevuta dai militari della stazione pochi giorni fa, riguardante il possibile stato di abbandono di alcuni animali, presso l’immobile di una coppia residente in una regione limitrofa. Gli uomini dell’Arma hanno voluto vederci chiaro svolgendo sopralluoghi e verifiche con l’ausilio del personale dell’Ausl di Ferrara (Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche) e gli accertamenti hanno fatto emergere una situazione di stress e grave sofferenza degli animali, costretti a sopravvivere in un contesto igienico-sanitario non adeguato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Animali maltrattati e abbandonati, coppia denunciata

Roma, anziani maltrattati e abbandonati a loro stessi: otto arrestiSi è conclusa con l’arresto di otto persone l’indagine condotta dai Carabinieri del NAS di Roma, che questa mattina hanno eseguito a Castel Gandolfo,...

Allevamenti sospetti. Lav firma un esposto: "Animali maltrattati"Allevamenti di animali da cortile maltrattati e macellazioni fuori da ogni norma: ma non solo perché quelle aree recintate tra San Giorgio a Colonica...

ZAMPETTE DI GATTO NON ABBANDONATEMI !!

Una raccolta di contenuti su Animali maltrattati.

Temi più discussi: Animali maltrattati e abbandonati, coppia denunciata; Cosetta Prontu, presidente della Lida si racconta: il rifugio, le adozioni dei cani abbandonati, l’aiuto di star come Elisabetta Canalis; Cavalli e asini come cani e gatti: arriva la legge per salvare i cavalli; Padova, allevamento abusivo di gatti di razza: 33 Maine Coon denutriti in un appartamento tra puzza ed escrementi.

Animali abbandonati, perché l'Enpa a Natale ha bloccato le adozioniMilano, 20 dicembre 2025 - Animali abbandonati, ma per Natale non dovevamo essere tutti più buoni? Non proprio, a sentire Giusy D'Angelo, vicepresidente nazionale dell'Enpa, volontaria da 32 anni, si ... quotidiano.net

Abusi sugli animali, maxi sequestro nell'azienda agricola: carcasse sepolte e mucche maltrattateUDINE - Animali maltrattati e carcasse sepolte a Gemona. A scoprirle i Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura Distaccamento di Tolmezzo, con il supporto del personale veterinario ... ilgazzettino.it

COMUNICATO STAMPA: Scandalo Cavalli Macellati Illegalmente da Perugia. Animali dopati, maltrattati, uccisi con documentazione contraffatta. Dopo la denuncia anche dell'avv. Cristiano Ceriello per il Partito Animalista Italiano, oggi la prima udienza davant facebook