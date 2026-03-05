Il cold case del mosaico con la coppia di amanti restituito a Pompei

A Pompei è stato restituito un mosaico raffigurante una coppia di amanti, ritrovato in un’antica domus. Il reperto, che era scomparso dai depositi archeologici, è stato recuperato e ora fa parte di una collezione riunita dopo anni di ricerche. I funzionari hanno confermato il suo ritrovamento e il ritorno nel sito, senza ulteriori dettagli sui passaggi precedenti.

(Adnkronos) – I ritrovamenti di reperti, i loro passaggi imprevedibili nel tempo e nelle vicende storiche, diventano alle volte oggetto di vere e proprie indagini investigative, che grazie allo studio e alla ricerca di professionisti dell'archeologia e del restauro conducono alla verità e alla loro giusta collocazione storica. È così il caso del mosaico con scena erotica che era stato trafugato da un capitano della Wehrmacht durante la Seconda guerra mondiale, stando alla ricostruzione del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell'Arma dei Carabinieri, e poi consegnato nel mese di luglio 2025 al Parco archeologico di Pompei. Il mosaico proveniva in realtà da una villa romana nelle Marche, come confermato dai successivi studi avviati dal Parco assieme all'Università del Sannio.

