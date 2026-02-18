Simbolismo italiano riscoperto a Parma | la Magnani-Rocca celebra mito e modernità nell’arte tra ‘800 e ‘900

La Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano di Traversetolo, vicino a Parma, ha deciso di aprire le sue sale a una mostra dedicata al Simbolismo italiano, per riscoprire un movimento artistico spesso dimenticato. La decisione nasce dalla voglia di mettere in luce come le opere tra ‘800 e ‘900 abbiano unito mito e modernità, creando un ponte tra passato e presente. La mostra presenta dipinti e sculture, tra cui alcune di artisti meno noti che hanno saputo esprimere sogni e realtà attraverso simboli e immagini oniriche.

Il Simbolismo Italiano Rinasce alla Magnani-Rocca: Un Viaggio Onirico tra Mito e Modernità. La Fondazione Magnani-Rocca a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, apre le sue sale a un’inedita esplorazione del Simbolismo italiano. Dal 14 marzo al 28 giugno 2026, la Villa dei Capolavori ospiterà “Il Simbolismo in Italia. Origini e sviluppi di una nuova estetica 1883-1915”, una mostra che riunisce oltre 140 opere – dipinti, sculture e incisioni – per raccontare la genesi e l’evoluzione di un movimento artistico fondamentale tra Ottocento e Novecento. Un Movimento tra Radici e Innovazione. Il Simbolismo italiano, pur dialogando con le correnti europee influenzate dal Preraffaellismo e da maestri come Gustave Moreau e Arnold Böcklin, ha saputo sviluppare una propria identità ben definita.🔗 Leggi su Ameve.eu

