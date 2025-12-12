Longevità e Silver Economy | uno studio Allianz-Bocconi traccia il futuro europeo

Allianz Spa e l’Institute for European Policymaking dell’Università Bocconi presentano uno studio sul futuro europeo, analizzando la rivoluzione della longevità e l’emergere della Silver Economy. Questo approfondimento evidenzia come le trasformazioni demografiche e economiche stiano ridefinendo società, consumi e sistemi produttivi, segnando un cambiamento epocale per il continente.

Allianz Spa e l’Institute for European Policymaking dell’Università Bocconi annunciano la pubblicazione di un nuovo lavoro dedicato a uno dei temi centrali del futuro europeo: la rivoluzione della longevità e l’ascesa della Silver Economy, la grande trasformazione demografica ed economica che sta ridisegnando società, consumi e sistemi produttivi. Over 50: forza economica crescente. Lo studio analizza come, negli ultimi cinquant’anni, l’aspettativa di vita sia aumentata di circa dieci anni, dando origine a una seconda età adulta più lunga e più attiva. Una dinamica che sta portando gli over 50 a generare già oggi il 34% del PIL mondiale, a detenere quasi metà della ricchezza europea e a rappresentare il 50% della spesa globale, destinata a salire al 60% entro il 2050. Ildenaro.it

