Quattro persone su dieci che si ammalano di tumore potrebbero evitarlo. Basta cambiare alcuni comportamenti quotidiani e seguire un semplice vademecum di 30 punti. Gli esperti spiegano come piccoli accorgimenti possono fare la differenza e ridurre significativamente i rischi.

Il 40% dei nuovi casi di tumore potrebbe essere evitato, semplicemente agendo sugli stili di vita e seguendo un vademecum in 30 punti. A ricordarlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità in occasione del World Cancer Day, la Giornata Mondiale della lotta al Cancro che si celebra il 4 febbraio. In particolare, i casi di cancro sui quali è possibile intervenire con comportamenti mirati sono quelli a polmone, stomaco e cervice uterina, che rappresentano quasi la metà di tutte le neoplasie scongiurabili. 4 tumori su 10 sarebbero prevenibili. Come emerge dai dati dell’agenzia per la ricerca sul cancro Iarc dell’OMS, su 18,7 milioni di nuovi casi di cancro all’anno, 7,1 milioni potrebbero essere evitati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tumori, 4 su 10 sono prevenibili, ecco come. Il vademecum dei comportamenti corretti

Approfondimenti su Tumori Prevenzione

Quattro casi su dieci di tumore potrebbero essere evitati se si intervenisse sulle cause più comuni.

Fino a 4 casi di cancro su 10 potrebbero essere evitati nel mondo, secondo una nuova analisi dell’Oms e dell’Iarc.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Tumori Prevenzione

Argomenti discussi: Tumori, 4 casi su 10 si possono prevenire: fumo, infezioni e alcol i primi fattori da evitare; Cancro, fino a 4 casi su 10 di tumore si possono prevenire: ecco come; Tumori, 4 su 10 sono prevenibili: le 30 cause più comuni. Dal cancro allo stomaco all'utero, come evitare che si manifestino; Giornata mondiale contro il cancro, fino a 4 casi su 10 sono prevenibili.

4 Tumori su 10 si Possono EvitareScopri come 4 tumori su 10 si possono evitare. Approfondisci i fattori di rischio modificabili e stili di vita anti-cancro. microbiologiaitalia.it

Tumori, ne possiamo evitare 4 su 10: le trenta minacce a cui dobbiamo prestare attenzioneFino a 4 casi di cancro su 10 potrebbero essere prevenuti nel mondo agendo sulle principali cause evitabili, dagli stili di vita alle infezioni note per essere associate a un aumento del rischio. E' q ... msn.com

Tumori, 4 su 10 sono prevenibili: le 30 cause più comuni. Dal cancro allo stomaco all'utero, come evitare che si manifestino - facebook.com facebook