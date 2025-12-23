Spara ai ciclisti per strada i carabinieri lo rintracciano Dietro il gesto odio verso le bici

I Carabinieri hanno trovato il presunto responsabile dell'episodio avvenuto domenica scorsa a Peri, in provincia di Verona, quando qualcuno ha esploso degli spari d'arma da fuoco verso il gruppo di ciclisti del team S.C. Padovani. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma dietro il gesto. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Spari contro gruppo di ciclisti per strada, individuato il responsabile: ha colpito per «odio verso le biciclette» Leggi anche: Spara contro i ciclisti della Padovani, individuato l’autore: «L’ho fatto perché odio le biciclette» – Il video La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Verona, automobilista spara due colpi di pistola contro un gruppo di ciclisti che fa allenamento; Automobilista spara ad un Ciclista: comportamenti non più tollerabili; Spari contro i ciclisti dall'auto in corsa, individuato un 25enne di zona. Lite per «contrasti sulle manovre»; In auto supera un gruppo di ciclisti, abbassa il finestrino e spara due colpi di pistola. Chi è il 25enne che ha sparato ai ciclisti in strada: la lite per una manovra e la pistola in auto - Individuato dai Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese il presunto responsabile dell'episodio avvenuto domenica scorsa a Peri (Verona), quando un gruppo di ciclisti del team ... msn.com

L’automobilista che ha sparato ai ciclisti a Verona ha 25 anni: cosa rischia. “Detesta chi pedala nel traffico” - Ha utilizzato una pistola a salve senza tappo rosso, l’arma era nascosta sotto il pianale del bagagliaio. quotidiano.net

Spari contro ciclisti sulla SS12 a Peri: individuato il giovane sospettato - Spari contro ciclisti a Peri: identificato il giovane automobilista sospettato dell’aggressione lungo la SS12. notizie.it

Omar Di Felice. . “SPARA AD UN GRUPPO DI CICLISTI” Chissà perché la notizia, nella sua drammaticità, non mi ha sorpreso. Il clima di odio che sta pervadendo la nostra società civile, e che si ripercuote sulle strade, ha raggiunto un limite che deve costringe - facebook.com facebook

Verona. Automobilista spara contro gruppo di ciclisti. La gente non sta davvero bene. Andare in bici con questo freddo Ma sarà normale Paolo Pasini #ciclisti #verona #satira #auto #inverno #freddo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.