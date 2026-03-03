Endodiab 2026 a Catania | il congresso che inaugura una nuova rete endocrino-metabolica in Sicilia

A Catania si è svolto il congresso Endodiab 2026, che ha visto la nascita del primo gruppo di lavoro degli specialisti ambulatoriali dell’area endocrino-metabolica in Sicilia. L’evento ha segnato l’avvio di una nuova rete dedicata alla gestione dei problemi endocrini e metabolici, coinvolgendo professionisti provenienti dalla regione e dando il via a una riorganizzazione dell’assistenza territoriale.

È nato a Catania, primo in Sicilia, il gruppo di lavoro degli specialisti ambulatoriali dell'area endocrino-metabolica: un'iniziativa che segna un cambio di passo nell'organizzazione dell'assistenza territoriale. Con il congresso Endodiab 2026, in programma il 6 e 7 marzo all'Hotel Nettuno, il.