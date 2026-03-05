Endodiab 2026 in città il congresso che inaugura una nuova rete endocrino-metabolica in Sicilia

A Catania si è tenuto il congresso Endodiab 2026, evento che ha visto la nascita del primo gruppo di lavoro di specialisti ambulatoriali dell’area endocrino-metabolica in Sicilia. L’iniziativa rappresenta un passo importante nell’organizzazione dell’assistenza territoriale, coinvolgendo professionisti di diverse strutture della regione in un progetto condiviso. La creazione di questa rete mira a migliorare i servizi dedicati ai pazienti endocrini e metabolici.

Con il congresso Endodiab 2026, in programma il 6 e 7 marzo all’Hotel Nettuno, il gruppo si presenta ufficialmente alla comunità scientifica e istituzionale È nato a Catania, primo in Sicilia, il gruppo di lavoro degli specialisti ambulatoriali dell’area endocrino-metabolica: un’iniziativa che segna un cambio di passo nell’organizzazione dell’assistenza territoriale. Con il congresso Endodiab 2026, in programma il 6 e 7 marzo all’Hotel Nettuno, il gruppo si presenta ufficialmente alla comunità scientifica e istituzionale. L’obiettivo è consolidare un modello di sanità realmente integrata, capace di offrire risposte efficaci alle crescenti esigenze cliniche della popolazione su obesità, diabete di tipo 2, infertilità maschile, disfunzione erettile e patologia nodulare tiroidea, tutti ambiti a forte impatto socio-sanitario. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

