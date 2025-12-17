La Guardia Costiera di Milazzo promuove un’iniziativa solidale a sostegno dell’Angsa Messina
La Guardia Costiera di Milazzo lancia un’iniziativa solidale per sostenere l’Angsa Messina, in occasione dei festeggiamenti di Santa Barbara. Un gesto di solidarietà e vicinanza per promuovere l’inclusione e il benessere delle persone con autismo, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità. Un gesto concreto che dimostra l’impegno della Capitaneria nel promuovere valori di solidarietà e supporto sociale.
La Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Milazzo ha promosso, in occasione dei recenti festeggiamenti di Santa Barbara, patrona della Marina Militare, un’iniziativa solidale a sostegno dell’A.N.G.S.A. – Associazione Nazionale Genitori di PerSone con Autismo, attiva nella tutela dei diritti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
