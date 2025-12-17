La Guardia Costiera di Milazzo promuove un’iniziativa solidale a sostegno dell’Angsa Messina

La Guardia Costiera di Milazzo lancia un’iniziativa solidale per sostenere l’Angsa Messina, in occasione dei festeggiamenti di Santa Barbara. Un gesto di solidarietà e vicinanza per promuovere l’inclusione e il benessere delle persone con autismo, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità. Un gesto concreto che dimostra l’impegno della Capitaneria nel promuovere valori di solidarietà e supporto sociale.

