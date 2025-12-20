Migliorare il posto in cui vivi cambia anche le persone | i ragazzi dell' associazione Q3T
Andrea Pasqualetti oggi lavora come manager nel mondo della musica. È un ragazzo cresciuto in una zona popolare alle porte di Milano, il quartiere Tre Torri di Cernusco sul Naviglio. Insieme a un gruppo di amici ha deciso di prendersi cura di tutto quello che aveva intorno: strade, muri, piazze. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Roma, Ferrari Christmas Day: club Passione Rossa e Polizia Penitenziaria per i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down
Leggi anche: “Appalti pilotati sulla sanità”, chiesti arresti domiciliari per 18 persone tra cui Totò Cuffaro: associazione a delinquere e corruzione
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Conference League, ultimo atto. Per l'AZ un tredicesimo posto sia da difendere che da migliorare. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.