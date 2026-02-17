Antares Copparo ok con l’under 15 Frenano i senior con la 4 Torri

Antares Copparo ha vinto contro Budrio, portando a casa una vittoria importante per la squadra under 15 silver. La partita si è svolta in regione e i giovani hanno dimostrato di essere in forma, chiudendo con un punteggio di 45-64. Nel frattempo, i senior della 4 Torri hanno subito una battuta d’arresto, rallentando la loro corsa in campionato.

Questo il punto settimanale sui risultati in casa Antares Copparo, a cominciare dalla selezione under 15 silver, che nel campionato regionale ha superato Budrio 45-64. Bissato quindi il successo casalingo contro la Fenice Codigoro (80-54) del turno precedente con una bella vittoria in trasferta. La squadra di coach Occhi è sempre stata avanti nel punteggio (23-33 all’intervallo lungo), poi un leggero calo nel terzo quarto, ma nella quarta frazione un perentorio 8-20 ha permesso all’Antares di chiudere felicemente e con ampio margine la gara, che si presentava nei pronostici abbastanza difficile e scorbutica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Antares Copparo ok con l’under 15. Frenano i senior con la 4 Torri Basket, divisione regionale 2: quinta di fila la Despar sbanca il campo dell’Antares Copparo La Despar 4 Torri di coach d’Angelo continua a vincere. Giuseppe Nucci, il medico di Bolsena a The voice senior: "Curo il corpo con la medicina e l'anima con la musica" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Basket giovanile. Antares Copparo a segno con aquilotti e seniorSplendida vittoria dell’Antares Copparo in Dr3, 90-72 sulla Vis, che regola una delle big del girone con una prestazione monstre in attacco (51 punti a segno all’intervallo lungo). Eccetto un lieve ... sport.quotidiano.net Basket giovanile. Antares Copparo, ragazzi sugli scudiNel campionato regionale under 13 l’Antares Basket Copparo batte la Cestistica Argenta 57-30. Dopo due passi falsi consecutivi (Codigoro e Budrio) il team di coach Rambaldi cade in maniera netta ... sport.quotidiano.net UN MARTEDÌ DA PRIMERA: INSEGUE, SOFFRE MA ALLA FINE VINCE DI CARATTERE Un grande segnale, in una partita punto a punto contro l’espertissima @ad_antaresbasket_copparo_1981 Tuoni, fulmini e pozzanghere di fango: poteva arenarsi nelle b - facebook.com facebook