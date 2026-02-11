Rigopiano la sentenza d'appello bis | condannati tre funzionari della Regione Abruzzo

Nove anni dopo la valanga che ha travolto l’hotel Rigopiano, causando 29 morti, arriva una nuova svolta. La Corte d’Appello di Perugia ha condannato due funzionari della Regione Abruzzo per disastro colposo. È la quarta sentenza emessa sul caso, dopo anni di battaglie legali e richieste di giustizia.

A nove anni dalla tragedia che il 18 gennaio 2017 causò 29 vittime, è arrivata la quarta sentenza. La Corte d'Appello di Perugia ha condannato due funzionari della Regione Abruzzo per disastro colposo. In cinque sono stati assolti, per due c'è stata la prescrizione dieci imputati del processo di appello bis per la strage di Rigopiano.

