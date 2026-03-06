Si ritira l'unico atleta iraniano alle Paralimpiadi | il viaggio in Italia lo avrebbe messo a rischio

Da fanpage.it 6 mar 2026

L’unico atleta iraniano qualificato alle Paralimpiadi Invernali ha annunciato il ritiro. Si tratta di uno sciatore che avrebbe dovuto partecipare alla competizione, ma ha deciso di non partire a causa dei rischi legati al viaggio verso l’Italia. La sua assenza rappresenta una novità rispetto alle precedenti partecipazioni dell’Iran alle Paralimpiadi invernali.

