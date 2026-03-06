Si ritira l'unico atleta iraniano alle Paralimpiadi | il viaggio in Italia lo avrebbe messo a rischio
L’unico atleta iraniano qualificato alle Paralimpiadi Invernali ha annunciato il ritiro. Si tratta di uno sciatore che avrebbe dovuto partecipare alla competizione, ma ha deciso di non partire a causa dei rischi legati al viaggio verso l’Italia. La sua assenza rappresenta una novità rispetto alle precedenti partecipazioni dell’Iran alle Paralimpiadi invernali.
Alle Paralimpiadi Invernali l'Iran avrebbe dovuto gareggiare con Aboulfazl, ma lo sciatore non parteciperà alle gare perché il viaggio verso l'Italia sarebbe stato troppo rischioso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Milano Cortina, Iran non parteciperà alle Paralimpiadi: l'unico atleta iscritto non può raggiungere l'Italia
Paralimpiadi 2026, grave infortunio per lo snowboarder Riccardo Cardani: Paralimpiadi a rischioGrave caduta per lo snowboarder Riccardo Cardani, che ha perso i sensi per 45 secondi.
Altri aggiornamenti su Si ritira l 8217 unico atleta iraniano....
Discussioni sull' argomento Dentro le discipline. Il para ice hockey azzurro alla prova di Milano Cortina; Al via le Paralimpiadi 2026. Cerimonia inaugurale all’Arena di Verona; Paralimpiadi, un sorvolo inclusivo con i piloti in carrozzina per l'apertura dei Giochi; Pattuglia aerea disabili sorvolerà cerimonia apertura Paralimpiadi - Radio Studio90 Italia.
Si ritira l’unico atleta iraniano alle Paralimpiadi: il viaggio in Italia lo avrebbe messo a rischioAlle Paralimpiadi Invernali l'Iran avrebbe dovuto gareggiare con Aboulfazl, ma lo sciatore non parteciperà alle gare perché il viaggio verso l'Italia ... fanpage.it
Storia delle #Paralimpiadi, dall'intuizione di Ludwig Guttmann a #MilanoCortina2026: ecco come lo sport ha ridefinito i parametri del possibile https://vogueitalia.visitlink.me/g9m1iT - facebook.com facebook
#Paralimpiadi invernali, tutto pronto per la cerimonia di apertura: show a Verona tra sport e pace x.com