Si ritira l'unico atleta iraniano alle Paralimpiadi | il viaggio in Italia lo avrebbe messo a rischio

L’unico atleta iraniano qualificato alle Paralimpiadi Invernali ha annunciato il ritiro. Si tratta di uno sciatore che avrebbe dovuto partecipare alla competizione, ma ha deciso di non partire a causa dei rischi legati al viaggio verso l’Italia. La sua assenza rappresenta una novità rispetto alle precedenti partecipazioni dell’Iran alle Paralimpiadi invernali.