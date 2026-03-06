Milano Cortina Iran non parteciperà alle Paralimpiadi | l' unico atleta iscritto non può raggiungere l' Italia

L'Iran non prenderà parte ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La decisione riguarda un solo atleta iscritto, che non potrà raggiungere l’Italia. La partecipazione iraniana non è prevista per questa edizione della manifestazione. La manifestazione si terrà in Italia dal 6 marzo e coinvolge diverse nazioni, ma l’Iran non sarà presente.

Verona, 6 mar. (Adnkronos) - L'Iran non parteciperà ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo ha spiegato il Comitato Paralimpico Internazionale in una nota, chiarendo che l'unico atleta iscritto in rappresentanza del Paese, il fondista Aboulfazl Khatibi Mianaei, non può raggiungere l'Italia per questioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente. Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, ha commentato così la questione: "E' un grande dispiacere per lo sport mondiale e soprattutto per Aboulfazl non poter viaggiare in sicurezza per competere nella sua terza Paralimpiade invernale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

