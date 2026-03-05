Paralimpiadi 2026 grave infortunio per lo snowboarder Riccardo Cardani | Paralimpiadi a rischio

Durante un allenamento, lo snowboarder Riccardo Cardani ha subito una grave caduta che lo ha fatto perdere i sensi per circa 45 secondi. L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sua partecipazione alle prossime Paralimpiadi del 2026. Per ora, non ci sono comunicazioni ufficiali sulla sua condizione o su eventuali ostacoli alla sua presenza ai Giochi.

Grave caduta per lo snowboarder Riccardo Cardani, che ha perso i sensi per 45 secondi. A rischio la partecipazione ai Giochi A pochi giorni dall’inizio delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina una notizia scuote il team azzurro: l’atleta di snowboard cross Riccardo Cardani ha subito un grave infortunio durante l’allenamento odierno. Durante la sessione odierna di allenamento, l’azzurro è stato vittima di una significativa caduta che gli ha provocato la rottura del casco. Dopo l’impatto, l’atleta 33enne ha perso conoscenza per circa 45 secondi. I soccorsi sono stati tempestivi e Cardani è stato trasportato in ospedale per accertamenti precauzionali, dove sarà sottoposto a una Tac. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

