Si fingono il figlio e si fanno dare più di 2mila euro denunciati

Due uomini si sono spacciati per il figlio di una donna di Renate e sono riusciti a farsi consegnare oltre 2.000 euro con una truffa. La donna, convincendosi di parlare con il suo reale figlio, ha consegnato il denaro, ma poi si è resa conto dell’inganno e ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno ora cercando di identificare i responsabili.

Si sono finti il figlio bisognoso di soldi di una donna residente a Renate e si sono fatti inviare truffaldinamente più di 2mila euro. Poi, le indagini dei carabinieri hanno scoperto il duo, un 51enne e un 20enne, e li hanno arrestati.Il fattoI due uomini hanno contattato la donna a gennaio del.🔗 Leggi su Monzatoday.it

