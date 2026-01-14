Si fingono dipendenti in servizio all' estero e con una falsa mail si fanno bonificare 11mila euro | truffata azienda di Busseto 4 denunciati

Un'azienda di Busseto è stata vittima di una truffa orchestrata da quattro individui che si sono spacciati per dipendenti all’estero. Attraverso una falsa email, hanno ingannato la vittima inducendola a effettuare un bonifico di 11.000 euro. I carabinieri hanno seguito le tracce del denaro, smascherando la rete di riciclaggio e denunciando i responsabili.

