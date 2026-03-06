Minaccia di darsi fuoco davanti al tribunale | via Borfuro blindata

Un uomo sulla cinquantina ha camminato davanti al tribunale di Bergamo minacciando di darsi fuoco, causando l’intervento delle forze dell’ordine. La mattina di venerdì 6 marzo, le forze dell’ordine hanno messo in atto un’operazione di sicurezza e hanno blindato via Borfuro, impedendo l’accesso alle auto. La zona è rimasta chiusa dalle 10 circa.

Bergamo. Cammina davanti al tribunale, minacciando di darsi fuoco. Il gesto di un uomo sulla cinquantina nella mattinata di venerdì 6 marzo ha portato alla mobilitazione delle forze dell’ordine: circa dalle 10 via Borfuro è blindata e l’accesso è stato interdetto alle auto. Sul posto un’ambulanza, un’automedica, i vigili del fuoco, carabinieri e polizia, che sta negoziando con l’uomo. L’area è chiusa al traffico anche pedonale. Seguono aggiornamenti BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Minaccia di darsi fuoco davanti alle assistenti sociali: attimi di tensione a SondrioAttimi di forte tensione nella mattinata di oggi a Sondrio, negli uffici dei Servizi sociali del Comune ospitati a palazzo Martinengo, in via Perego.

