Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco dopo la lite con l’ex moglie | via le armi

La gestione delle armi e il rilascio del permesso di caccia sono soggetti a valutazioni di sicurezza, anche in presenza di episodi violenti passati. È importante considerare il comportamento e la storia personale di chi richiede tali autorizzazioni per garantire la sicurezza pubblica e quella dei soggetti coinvolti.

Due episodi violenti, seppur in un passato non recentissimo, valgono come elementi per giudicare sfavorevolmente il rilascio del permesso di caccia e di detenere armi in casa. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto il ricorso di un cittadino che chiedeva di vedersi rinnovare la licenza di porto d’armi per uso venatorio, revocatagli sette anni fa a seguito di due gravi episodi di conflittualità domestica. La sentenza ribadisce il principio per cui il porto d’armi non è un diritto, ma una concessione subordinata a un giudizio di piena affidabilità e buona condotta, dove la sicurezza pubblica prevale sempre sull’interesse del privato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

