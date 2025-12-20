Un bambino di 11 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri in Val Venosta. Il ragazzino, originario di Laudes (frazione del Comune venostano di Malles), sarebbe caduto mentre stava arrampicandosi su una roccia con un amico, rimasto illeso. Secondo una prima ricostruzione i due stavano giocando insieme al parco giochi del paese, quando hanno deciso di arrampicarsi su una roccia scoscesa. Uno dei due avrebbe perso la presa, cadendo per decine di metri e morendo sul colpo. Immediato è scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il soccorso alpino. Il ragazzo sopravvissuto è stato elitrasportato in ospedale per accertamenti ma non desta preoccupazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bambino di 11 anni muore cadendo mentre scala una roccia con un amico in Val Venosta

Leggi anche: Si arrampica su una statua che cede all'improvviso, muore 19enne in Alta Val Venosta

Leggi anche: Tragedia a Opera. Malore mentre lavora. Muore a 65 anni ai piedi di una scala

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dramma all'asilo nido: bambina di due anni muore nel sonno; Muore a 11 anni precipitando da una parete di roccia in Val Venosta: si era arrampicato per gioco; Malore fulminante: bambina di 10 anni muore in ospedale. Choc e accertamenti a Brindisi; Bimbo di nove anni muore in un incidente stradale, espiantati gli organi. «Donata la speranza a quattro bambini».

Val Venosta, bimbo di 10 anni muore cadendo da una parete rocciosa durante un pomeriggio di gioco - Con lui un amichetto: durante l'arrampicata uno dei due è scivolato e è precipitato per alcuni metri, morendo sul colpo ... rainews.it