Bambino di 11 anni muore cadendo mentre scala una roccia con un amico in Val Venosta
Un bambino di 11 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri in Val Venosta. Il ragazzino, originario di Laudes (frazione del Comune venostano di Malles), sarebbe caduto mentre stava arrampicandosi su una roccia con un amico, rimasto illeso. Secondo una prima ricostruzione i due stavano giocando insieme al parco giochi del paese, quando hanno deciso di arrampicarsi su una roccia scoscesa. Uno dei due avrebbe perso la presa, cadendo per decine di metri e morendo sul colpo. Immediato è scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il soccorso alpino. Il ragazzo sopravvissuto è stato elitrasportato in ospedale per accertamenti ma non desta preoccupazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
