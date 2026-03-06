Shock al petrolio inflazione e non solo | la grande tempesta bellica sull’economia

Una nuova crisi energetica si sta delineando con la guerra nel Golfo che ha portato a un aumento del prezzo del petrolio del 25,5%, mentre l’indice Brent ha registrato un rialzo del 21,5%. Anche il gas al Ttf di Amsterdam ha visto un’impennata del 56,2%, con il Regno Unito che ha registrato un incremento del 64,71%. Nel frattempo, il carbone ha segnato una crescita del 14,37%.

La Terza guerra del Golfo ha già impatti globali, perlomeno sull'economia. Gli scenari parlano chiaro: petrolio +25,5%, indice Brent +21,5%, gas al Ttf di Amsterdam +56,2%, in Regno Unito +64,71%, con epifenomeno di crescita del carbone, +14,37%. Sale anche la domanda del greggio russo Urals, che fa quasi +24%, crescono derivati o prodotti estratti in processi derivati del settore oil and gas come propano (+10%), metanolo (+13%), nafta (+18%). Rincari ovunque, in una tempesta inflattiva che, a seconda della durata degli attacchi israelo-americani sull'Iran e della risposta di Teheran, potrà avere conseguenze a macchia d'olio sull'economia globale.