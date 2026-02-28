Attacco all’Iran | lo shock petrolifero e l’impatto sull’economia europea

Un attacco all’Iran ha causato uno shock nel settore petrolifero, influenzando direttamente i mercati europei. Le conseguenze si sono fatte sentire subito, con variazioni nei prezzi del greggio e ripercussioni sui costi energetici. La situazione ha portato a una rapida reazione da parte degli operatori e delle istituzioni, che hanno osservato attentamente gli sviluppi nei giorni successivi.

La crisi in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz avranno ricadute pesanti soprattutto per l'Europa. Non solo sul costo dell'energia, ma anche su quello delle materie prime. I tre possibili scenari. Ci sono momenti in cui la geopolitica diventa immediatamente economia. Non tra mesi. Non tra settimane. Subito. La chiusura – anche solo parziale – dello Stretto di Hormuz seguita all'attacco su larga scala lanciato da Stati Uniti e Israele contro l'Iran (tra le vittime anche la Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei anche se Teheran smentisce) è uno di quelli. Da quel tratto di mare passa circa un quinto del petrolio mondiale e una quota rilevante del gas naturale liquefatto.